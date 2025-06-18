HOSPITAL
El comitè d’empresa del SAAS reprendrà les reivindicacions dels anteriors
El personal està convocat avui a l’assemblea promesa per la candidatura guanyadora
El nou comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) comença a fer feina després de culminar el tràmit del departament de Treball i constituir-se formalment, i avui ha convocat el personal a l’assemblea a la qual es va comprometre la candidatura guanyadora, la liderada per Eva Font, que és també la nova presidenta de l’organisme de representació dels treballadors. Una assemblea pensada per “compartir, proposar i defensar plegats els nostres drets i interessos”, va assenyalar Font. Tot i el relleu en l’organisme després que la llista independent vencés l’USdA en les eleccions del mes de maig passat, Font va indicar que “seguim treballant en la línia de les propostes dels antics comitès i els punts que actualment tenim sobre la taula continuen sent exactament els mateixos. No hem perdut de vista cap de les qüestions que ens preocupen col·lectivament, i continuem insistint perquè es donin respostes clares i compromisos ferms”.
L'organisme de representació de la plantilla el presidirà Eva Font
El nou comitè té l’encàrrec de negociar la renovació del conveni col·lectiu i la recuperació de la prima per objectius, les DPO, n’ha de ser un dels pals de paller. Font va recordar que es tracta “d’un cas molt similar al del GAdA dels funcionaris” i que confien en la recuperació en un termini raonable.
Demana "mesures urgents i eficaces" per afavorir les condicions laborals
La màxima representant de l’organisme de representació dels treballadors va posar de manifest que la falta de personal “continua sent una problemàtica greu que afecta el nostre dia a dia i el bon funcionament del servei”, i que per aquest motiu “calen mesures urgents i eficaces per fer més atractives les condicions laborals i poder captar i retenir talent”. En aquest sentit, va assenyalar que “estem en espera dels resultats de l’enquesta realitzada recentment per direcció” i que la informació que se n’obtingui serveixi “per impulsar les millores que tots esperem”.
El comitè l’integren vuit membres de la candidatura d’Eva Font, infermera de l’hospital, i tres de la branca sanitària de l’USdA, entre els quals Miquel Rey, també infermer i president de l’organisme bona part de l’etapa en què el sindicat va ser dominant i que va finalitzar amb la dimissió en bloc. Amb Font han entrat Núria Quinquillà, Manuela Matambo, Montserrat Nazzaro, Víctor Garcia, Mireia Casanovas, Aderito Charrua i Josep Maria Farràs. Per part de l’USdA, els altres dos membres són Sònia Gallego i Sergi Joval.