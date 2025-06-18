Campanya d'incendis forestals

Bombers alerta que la vegetació baixa genera un risc afegit pels incendis d'estiu

Protecció civil ha activat novament la campanya de sensibilització "El foc no és un joc"

La cap d’Àrea de Prevenció i Sensibilització de Protecció Civil, Nadia Olm, i el sotsoficial i responsable de la Secció Forestal de Bomber, Pere Pons.

La cap d’Àrea de Prevenció i Sensibilització de Protecció Civil, Nadia Olm, i el sotsoficial i responsable de la Secció Forestal de Bomber, Pere Pons.I.M.

Iker Mons
Publicat per
Iker Mons
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals s’ha posat en marxa aquest cap de setmana previ a Sant Joan i s’allargarà fins després de Meritxell. Enguany, tot i haver tingut una primavera plujosa, la proliferació de vegetació fina genera un risc afegit. “El combustible fi [herba i vegetació baixa], que ara s’està assecant amb la calor, és molt inflamable i fa que els incendis corrin ràpidament”, ha advertit Pere Pons, sotsoficial i responsable de la secció forestal de Bombers.

Segons Pons, això podria comportar incendis que “s’encenguin fàcilment i avancin molt ràpidament”, tot i que el combustible gruixut —troncs i arbres— es troba enguany menys estressat que en anys anteriors.

Des de Protecció Civil, també s’ha activat la campanya de sensibilització. El foc no és un joc. “Les imatges de boscos cremats generades per intel·ligència artificial són un avís: no són reals, però podrien ser-ho si no som curosos”, ha alertat Nadia Olm, cap d’àrea de prevenció i sensibilització.

tracking