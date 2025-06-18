Campanya d'incendis forestals
Bombers alerta que la vegetació baixa genera un risc afegit pels incendis d'estiu
Protecció civil ha activat novament la campanya de sensibilització "El foc no és un joc"
La campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals s’ha posat en marxa aquest cap de setmana previ a Sant Joan i s’allargarà fins després de Meritxell. Enguany, tot i haver tingut una primavera plujosa, la proliferació de vegetació fina genera un risc afegit. “El combustible fi [herba i vegetació baixa], que ara s’està assecant amb la calor, és molt inflamable i fa que els incendis corrin ràpidament”, ha advertit Pere Pons, sotsoficial i responsable de la secció forestal de Bombers.
Segons Pons, això podria comportar incendis que “s’encenguin fàcilment i avancin molt ràpidament”, tot i que el combustible gruixut —troncs i arbres— es troba enguany menys estressat que en anys anteriors.
Des de Protecció Civil, també s’ha activat la campanya de sensibilització. El foc no és un joc. “Les imatges de boscos cremats generades per intel·ligència artificial són un avís: no són reals, però podrien ser-ho si no som curosos”, ha alertat Nadia Olm, cap d’àrea de prevenció i sensibilització.