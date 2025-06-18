CONSELL GENERAL
Andorra Endavant pregunta pels crèdits tous atorgats per la covid
Andorra Endavant vol saber l’import que ha hagut de desemborsar el Govern pels crèdits tous atorgats a les empreses durant la crisi de la covid-19, les llistes de beneficiaris, els diners que s’han retornat, la morositat actual per impagaments d’aquests ajuts i els criteris d’atorgament d’aquests ajuts. És la informació que demana el conseller general Marcos Monteagudo, en una pregunta tramitada al Consell General.
El comunicat del partit indica que les informacions oficials xifraven en 154 milions el total d’avals públics, però el Govern no ha donat informació detallada al respecte i assegura que “el que està en joc és la confiança de les institucions”, perquè els ajuts es van avalar amb els diners de tots els ciutadans i “no poden quedar en l’opacitat”. Andorra Endavant remarca que s’ha de saber “si han estat útils, si han arribat a qui realment ho necessitava i si s’estan retornant tal com estava previst”.