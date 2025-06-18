POLÈMICA A AIXOVALL
Alumnes d’FP denuncien pressions després d’un expedient a una docent
Una carta dels estudiants alerta d’“interrogatoris” sense tutors legals i fonts del centre parlen d’assetjament contra la professora
Un grup d’alumnes de segon curs de formació professional del centre d’Aixovall han fet arribar a l’equip directiu una carta en què expressen la preocupació davant l’actuació contra una professora tècnica, expedientada després d’arribar una hora tard a classe el 29 de maig passat tot i disposar d’un certificat mèdic. En el mateix text, denuncien pressions per part del centre durant una trobada no anunciada en què se’ls va fer declarar sobre els fets, sense la presència dels seus tutors legals tot i tractar-se, en alguns casos, de menors d’edat.
Segons relaten els estudiants, el 2 de juny van ser requerits a l’aula durant l’horari lectiu per una col·laboradora del centre, amb l’argument aparent de revisar documentació. En realitat, van ser conduïts davant de membres de la direcció per respondre a preguntes en relació amb l’absència de la docent. Asseguren que la trobada es va produir en un ambient tancat i sense explicació prèvia del seu objectiu, fet que, afirmen, va generar una forta sensació de coacció. “Aquest canvi sobtat d’objectiu ens va generar una forta sensació de pressió i coacció”, escriuen, i afegeixen que “estàvem tancats a direcció, especialment perquè no se’ns havia informat prèviament de la finalitat real de la trobada”.
L’expedient va estar motivat per un retard d’una hora, tot i el justificant
Fonts properes al professorat asseguren que aquest episodi no és un cas aïllat i que l’actuació contra aquesta docent concreta forma part d’un patró que qualifiquen de “cacera de bruixes”. La professora implicada ha estat al centre durant onze anys com a eventual, i des de fa més d’un any hauria rebut diversos senyals de rebuig per part de l’equip directiu. “Hi ha hagut episodis reiterats d’incompliment de drets bàsics i una actitud hostil envers ella”, indiquen aquestes fonts.
Els fets han generat malestar entre els joves poc abans de les proves oficials
L’impacte emocional sobre els alumnes també queda reflectit a la carta, en què expliquen que es trobaven a menys d’una setmana de les proves certificadores i que la gestió d’aquest episodi ha afectat negativament la seva preparació. També critiquen la decisió del centre de retirar la professora de la correcció de les proves per evitar un suposat conflicte d’interessos. “Considerem que si es vol garantir la imparcialitat i el benestar de l’alumnat, caldria aplicar el mateix criteri a altres docents del departament”, afegeixen.
Un dels punts més greus que denuncien és que “hi havia dos alumnes menors d’edat involucrats, els quals van ser entrevistats i van signar documents sense la presència ni el coneixement dels seus tutors legals”, fet que consideren una falta greu de procediment i d’ètica per part del centre. L’alumnat es va queixar al director perquè es van recollir fragment de declaracions que, segons ells, no s’havien dit.
Puntuació
Aquest episodi es produeix en paral·lel amb un canvi a la valoració professional de la docent afectada. Tot i haver estat exempta d’avaluació el curs 2021-2022 i mantenir una nota de 8,55, enguany se li ha assignat una puntuació de 7,33 sense rebre cap explicació del descens. Aquest fet pot afectar greument la seva opció de renovar plaça com a eventual, fet especialment rellevant en un context laboral com el docent, en què la continuïtat professional sovint depèn d’aquests indicadors.
Fonts consultades no descarten que aquest canvi estigui vinculat als conflictes recents i apunten una voluntat deliberada de reduir les possibilitats de continuïtat de la professora dins del sistema. La rebaixa de nota, argumenten, no s’ha justificat amb cap acció documentada que en recolzi el criteri i es produeix en un marc de tensió que, lluny d’apaivagar-se, s’ha agreujat les darreres setmanes.
Els alumnes insisteixen que, davant tot aquest conjunt de situacions, no han sentit cap mena de suport per part del centre. El malestar, segons indiquen, s’ha intensificat tant per l’impacte directe en la qualitat de la docència com per la gestió d’una situació que qualifiquen “d’injusta i opaca”.