Educació
225 alumnes obtenen el títol de batxillerat
El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat, en la graduació, la contribució de l'escola andorrana per fomentar l'esperit crític
La 29a promoció de l'Escola Andorrana de batxillerat ha celebrat aquesta tarda la cerimònia de graduació. 225 alumnes han obtingut enguany el títol de batxillerat al sistema educatiu andorrà. La cerimònia ha estat presidida pel cap de Govern, Xavier Espot, que en el seu parlament ha defensat que "la creació de l’Escola Andorrana és un dels grans projectes de l’Andorra contemporània i ha esdevingut un component important tant per la nostra identitat com per la integració al país".
Espot també ha fet referència als docents, que ha descrit com "el motor que fa funcionar el sistema educatiu", i a les famílies, en l'acompanyament en el procés d'aprenentatge i d'educació de l'alumnat. Finalment, el cap de Govern ha encoratjat a l'alumnat a "mantenir els valors que han après: l'esperit crític, la responsabilitat i, sobretot, el respecte per la diversitat i l'estima per Andorra".
Resultats de les proves oficials de batxillerat
El 84,73% dels alumnes (222) que s’han presentat a la Prova Oficial de Batxillerat (POB) aquest curs han resultat aptes, un 6,88% no aptes (18) i un 8,4% continuen el procés d’obtenció del títol (22), que són candidats lliures que disposen de 5 anys per fer-ho. Concretant les modalitats, el 92,58% dels candidats presencials (212) han aprovat i el 7,49% han resultat no aptes (17), mentre que en el cas dels lliures, un 90,91% han estat aptes (10) i un 66,6% continuen el procés per obtenir el títol (23).