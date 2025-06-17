ECONOMIA
La taxa d’atur és del 0,9%, el 0,4% menys que el 2024
El nombre d’ocupats s’estima en 52.571 persones, segons el departament d’Estadística
La taxa d’atur representa el 0,9% de la població activa, xifra que representa una disminució del 0,4% respecte al 2024 i del 0,5% en comparació amb el trimestre anterior. A Espanya és d’un 11,4%, a França, d’un 7,5%, i a la Unió Europea (EU-27), d’un 6,2%, segons recull el darrer informe del departament d’Estadística.
La taxa d’ocupació al Principat se situa en el 82,6% de la població d’entre 15 i 64 anys el primer trimestre del 2025. Aquesta xifra suposa un lleuger descens del 0,5% respecte a l’any passat i del 0,2%, en comparació amb el quart trimestre del 2024. El nombre d’ocupats s’estima en 52.571 persones. La taxa d’ocupació masculina ha augmentat 0,1 punts, mentre que la femenina ha disminuït 1,1 punts, en termes anuals, segons les dades de l’organisme governamental.
La població assalariada registra un augment de l’1,3%, respecte al 2024 i se situa en 43.250 persones, que representa el 82,8% de la població ocupada d’entre 15 i 64 anys. La taxa d’inactivitat es va situar en el 17,4% de la població, amb un total d’11.167 persones, que implica un descens del 0,5%, en termes anuals.
Quant a la taxa d’inactivitat, es va situar en el 17,4% de la població d’entre 15 i 64 anys, xifra que en termes absoluts equival a 11.167 persones. Aquesta taxa augmenta 0,9 punts en termes anuals i 0,6 punts trimestralment. Per sexes, la taxa d’inactivitat masculina s’incrementa 0,7 punts en termes anuals i 0,5 punts trimestralment. Respecte a la taxa d’inactivitat femenina, augmenta un punt respecte a l’any passat i 0,6 punts en relació amb el trimestre anterior.
EL SALARI MEDIÀ SE SITUA EN 2.130 EUROS A L'ABRIL
El nombre de persones assalariades és de 46.677, amb una tendència, també, a l’alça del 2,6%, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. La massa salarial ha augmentat un 9,2% i se situa en 123,10 milions d’euros. Pel que fa al salari mitjà, ha experimentat una pujada del 6,5%, fins a situar-se en 2.701,49 euros, tal com recull l’organisme governamental.
El salari medià al març, segons les dades semidefinitives publicades per Estadística, va créixer un 4,6% respecte al mateix mes de l’any 2024 i va situar-se en 2.119,75 euros. Pel que fa al salari mitjà, era de 2.752,99 euros, xifra que representa un creixement del 4,4% amb relació a l’any anterior.
Les dades mostren una pujada del 2,5% de les persones assalariades, amb un total de 48.084 i una massa salarial de 132,37 milions d’euros.