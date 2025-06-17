REPORTATGE
La responsabilitat de la rasa
La justícia exculpa el comú de la capital de l’aparatós accident d’un cotxe el setembre del 2022 a les obres de Prat de la Creu.
El 21 de setembre del 2022 un cotxe que sortia del pàrquing de Prat de la Creu va caure dins de la rasa oberta a la vorera del carrer, que estava immers en obres de reforma i embelliment encomanades pel comú de la capital. Va ser un sinistre notícia per l’aparatositat –el cotxe va quedar encastat al forat, que no estava protegit–; l’única ocupant del cotxe en va sortir il·lesa. La perjudicada i la companyia d’assegurances del vehicle van instar dos procediments judicials de reclamació de danys: contra el comú, per la via administrativa, i contra l’empresa que executava els treballs, per la via civil. Ara tot just s’ha resolt la via administrativa, amb una sentència del Tribunal Superior que ha eximit de culpa la corporació.
La resolució corregeix la prèvia de la Batllia, que havia considerat una responsabilitat parcial de l’administració; la va xifrar en una compensació d’uns 3.300 euros a repartir entre la conductora i l’asseguradora. Per fonamentar la decisió el Superior argumenta que es tracta d’un contracte adjudicat a un tercer: “Sense perjudici de la distribució de culpes entre contractista i administració, és evident que aquí la causa del sinistre té com a origen l’execució d’un contracte d’obres. Per tant la demanda adreçada aquí únicament contra el comú s’havia de desestimar per aquest motiu, sense haver d’entrar a dirimir la part de responsabilitat de l’administració demandada.”
La sentència afegeix, a més, que tampoc en el contracte de l’obra subscrit entre comú i empresa es pot trobar aval a la condemna de la corporació. I es puntualitza que el projecte de seguretat i salut de les obres “preveia que era obligació del contractista l’organització de l’obra quant a les zones i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplegament o circulació”. Era, doncs, l’adjudicatària dels treballs l’encarregada de senyalitzar els treballs per evitar ensurts com el d’aquell dia.
La jurisdicció civil haurà de quantificar la responsabilitat de la societat implicada; el plet estava aturat en aquesta via en espera de la resolució de l’administrativa. Eventualment, l’empresa podrà reclamar el que consideri al comú.