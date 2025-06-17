Iniciativa legislativa
El PS proposa una llei amb mirada intergeneracional
La iniciativa vol garantir que les polítiques actuals no comprometin el futur de les generacions joves
El Partit Socialdemòcrata ha anunciat una iniciativa legislativa per impulsar una nova llei de medi ambient que incorpori de manera clara el principi de justícia intergeneracional. L’objectiu és garantir que les polítiques públiques d’avui no comprometin el benestar i el desenvolupament de les generacions futures. Així ho ha defensat la presidenta suplent del PS, Susanna Vela, en roda de premsa, apuntant la necessitat de d’anar més enllà de les lleis ambientals existents —com la Llei de Transició Energètica (2018) o la de conservació del medi ambient i la biodiversitat (2019)— i d’integrar una visió transversal que afecti totes les normatives i accions legislatives.
La futura llei s’inspirarà en els principis de la Declaració de Rio de 1992 i tindrà com a eixos la sostenibilitat, el benestar social, la cohesió, la protecció del patrimoni natural i cultural, i l’avaluació de l’impacte de les polítiques públiques a llarg termini. Segons Vela, això inclourà una “avaluació sistemàtica de l’impacte que qualsevol normativa pot tenir sobre les generacions que encara no poden defensar-se per si mateixes”.
Entre les mesures proposades destaca la creació d’una figura o comissió específica que actuï com a defensora de les generacions futures. “Les decisions que prenem avui afecten el demà. I tenim la responsabilitat de garantir que aquest futur sigui habitable, just i sostenible”, ha conclòs Vela.