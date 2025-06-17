DEMOGRAFIA
La població baixa fins als 87.682 habitants al maig
Andorra ha perdut 160 habitants de l’abril al maig i suma 87.682 persones, segons Estadística. La baixada mínima del mes passat és una excepció respecte a la comparativa amb el maig del 2024, que mostra un increment del 2,1%, que correspon a 1.819 residents més en dotze mesos.
L’augment de població segueix motivat per l’arribada d’estrangers del col·lectiu d’altres nacionalitats, que ha acumulat 1.070 inscrits en l’últim any. La pujada més important en percentatge és la d’immigrants colombians, amb 318 persones més, per arribar a 1.453, un 28% d’increment. El col·lectiu de peruans ascendeix un 26,4%, fins als 858, amb 179 nous registrats. I el d’argentins creix un 6% i s’enfila a 3.105, amb 175 residents nous. La població d’origen espanyol puja un 2%, 402 censats més, i arriba a 20.834. La variació dels andorrans és del 0,8%, en afegir 317 residents que deixen 39.529 nacionals.
L’informe reflecteix més envelliment de la població, ja que els menors de 15 anys baixen un 1,4% en un any, en passar de 9.938 a 9.798. I la pujada dels majors de 64 anys ha estat del 4,9% per deixar aquest col·lectiu en 13.713 persones. Les dades publicades per Estadística tornen a diferir dels censos comunals, que eleven el total d’habitants fins a 93.703, amb un creixement del 2,2% respecte als 91.723 registrats el maig del 2024.