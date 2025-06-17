'PARLEM-NE'
Obres que no s’entreguen dins del termini
L’alt volum de feina dels arquitectes i constructores i la manca de mà d’obra en són la causa
“Entregar una obra a temps és complicadíssim.” Així va definir la situació actual del sector de la construcció la degana del Col·legi d’Arquitectes, Laura Sànchez, durant la intervenció ahir al Parlem-ne, de Diari TV.
Segons Sànchez, els endarreriments en les obres responen a un problema estructural que afecta tot el procés constructiu, des de l’inici, quan es projecta, fins al final, quan es construeix. La degana va explicar que, començant pels mateixos arquitectes, el gran volum de feina que han d’assumir a causa de la gran quantitat d’obres que hi ha sovint provoca retards en l’entrega dels projectes. A continuació, les constructores també triguen a presentar els pressupostos, pel mateix motiu. I una vegada el projecte entra en fase d’execució, els terminis tampoc no se solen complir a causa de la manca de mà d’obra. Tot plegat provoca que, segons les paraules de Sànchez, “sigui un problema important poder entregar els projectes dins d’un termini raonable”.
Metres visats a la baixa
Els metres visats han caigut dels 300.000 registrats durant els primers cinc mesos de l’any passat als 150.000 d’aquest any. Tot i això, l’impacte real sobre l’activitat constructiva i la càrrega de feina dels arquitectes no es començarà a notar fins l’any vinent i, pel que fa a la construcció pròpiament dita, poden passar com a mínim un parell d’anys. El motiu, segons va explicar Sànchez, és que “tenim molts projectes aprovats d’anys anteriors que encara s’han de desenvolupar, construir i executar”. La davallada en els metres visats té lloc principalment per les polítiques comunals, que han imposat moratòries a la nova construcció mentre acaben de definir els plans d’urbanisme.
D’altra banda, el creixement descontrolat del sector en els últims anys no hauria afectat la qualitat dels projectes. “Ens agradaria poder fer un seguiment més exhaustiu de tots els projectes”, va admetre Sànchez, però va assegurar que els estàndards de qualitat i disseny es mantenen. En aquest sentit, va augurar que una futura davallada en el volum de feina permetrà “desenvolupar els projectes amb més calma i posar més atenció en detalls que, ara com ara, sovint passen per alt per falta de temps”, tot i que l’afectació sigui mínima, va afirmar.
Intrusisme i cooperació
Un altre dels reptes del sector és l’intrusisme per part d’estudis estrangers que arriben a Andorra per fer projectes sense complir la normativa vigent. La llei estableix que qualsevol empresa forana ha de treballar conjuntament amb arquitectes andorrans i només pot assumir un projecte l’any. Malgrat això, “ens trobem amb casos de despatxos que estan fent més d’un projecte” o que operen sense haver realitzat els tràmits necessaris per col·laborar amb equips locals, va alertar la degana. Així i tot, aquests incidents se solen resoldre habitualment de manera interna amb el col·legi.
Sànchez va valorar positivament la iniciativa del Govern de construir habitatge social, però va assenyalar que caldria fer “un pas més enllà” i evitar “massificar una zona” amb aquesta mena de vivendes. “Des del col·legi apostem més per la integració i creiem que els promotors podrien destinar un percentatge determinat de les vivendes a la borsa d’habitatge, o bé cedir-les al comú o al Govern”, va defensar.
Aquesta fórmula també serviria per contrarestar el preu de la vivenda, que difícilment baixarà. “Jo ho he intentat i, sincerament, no veig la manera, cada cop hem de complir més normatives i tot plegat fa que els costos augmentin a curt termini”, va explicar l’arquitecta.