CULTURA
El Museu de l’Art Prohibit s’endú les obres de l’exposició censurada
Els organitzadors asseguren que el comú d’Escaldes no ha pagat i aquest ho desmenteix
El Museu de l’Art Prohibit s’ha endut avui les obres de l’exposició a l’Espai Caldes d’Escaldes-Engordany, que es va cancel·lar tot just inaugurar-se el 22 de maig passat per la retirada unilateral de la cònsol major, Rosa Gili, de la portada de la revista de Charlie Hebdo. La cònsol no ha rectificat des de llavors tot i que aquest exemplar amb el titular Tout ets pardonné ja s’havia exhibit anteriorment en dues ocasions al Museu del Còmic de la Massana sense incidències i que tant el cap de Govern, Xavier Espot, com la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, van indicar que “no hi havia motiu de seguretat nacional”, com va justificar Gili.
De fet, el desmuntatge de l’exposició no s’ha produït fins avui no pas perquè des del museu esperessin una rectificació per part del comú, sinó, segons puntualitzen, “perquè calia ajustar el calendari amb l’empresa de transport, ja que el desmuntatge estava previst inicialment per al mes de setembre”. Els operaris d'una empresa de transport han acudit a primera hora del matí per recollir les obres i dipositar-les en un camió que ha marxat passades les deu cap a Barcelona.
Activitats i visites escolars també van ser anul·lades amb l’exposició
En l’àmbit econòmic, el museu ha confirmat que el comú encara no ha abonat l’import pactat per contracte, de 35.000 euros. Tanmateix, esperen que a tot tardar s’ingressi el total abans d’acabar l’estiu, si no s’hauran de plantejar “activar mesures”. Fonts del comú, en canvi, van desmentir-ho i van afirmar que s’ha pagat una part i que la resta també s’abonarà.
Almenys dues de les obres s’utilitzaran per a una mostra internacional
L’equip del museu lamenta que aquesta decisió hagi truncat el programa d’activitats paral·leles, com ara xerrades amb els autors, tallers de literatura, espectacles i visites escolars. “Hi havia una feina molt gran darrere i s’ha perdut una gran oportunitat de fer pedagogia”, han expressat.
La majoria de les obres que formaven part de l’exposició censurada es quedaran als magatzems del Museu de l’Art Prohibit i, segons apunten des de l’ens, només es podran tornar a veure si en un futur s’incorporen a la renovació del discurs expositiu permanent de la seu a Barcelona. Tanmateix, El Picasso comunista, de Daniel G. Andújar, o Partenón de los Libros Prohibidos, de Marta Minujín, sí que s’inclouran en una mostra internacional, però la major part de l’exposició ideada per a Escaldes queda, de moment, sense nou destí previst.
Des del museu conclouen que la decisió suposa un fre a la difusió cultural i una pèrdua per a la ciutadania. “Independentment del marge econòmic, el nostre interès és escampar el missatge del prohibit”, asseguren.