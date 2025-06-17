Finances

Andbank i el FEI mobilitzen 100 milions de fons Next Generation per a pimes espanyoles

L'acord té per objectiu impulsar la sostenibilitat i la innovació

Acte de signatura dels acords amb onze institucions financeres del Programa de Garanties del Compartiment d'Estat InvestEU sota el FRA gestionat pel FEI

Acte de signatura dels acords amb onze institucions financeres del Programa de Garanties del Compartiment d'Estat InvestEU sota el FRA gestionat pel FEIWICHMANN

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Fons Europeu d'Inversions (FEI), el ministeri d'Economia, Comerç i Empresa d'Espanya i Andbank han signat un acord de garantia que mobilitzarà 100 milions de fonts Next Generation EU per a impulsar la sostenibilitat i la innovació de les pimes espanyoles. L'acord se signa gràcies a l'aportació del Fons de Resiliència Autonòmica (FRA) i a fons propis del FEI. 

Segons informa Andbank, ja s'han signat acords amb onze institucions financeres, que mobilitzaran en total 2.500 milions d'euros de nou finançament, per a les pimes espanyoles que vulguin invertir en sostenibilitat i competitivitat. S'espera que més de 6.000 petites i mitjanes empreses es beneficiïn d'aquest acord. 

tracking