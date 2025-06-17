Finances
Andbank i el FEI mobilitzen 100 milions de fons Next Generation per a pimes espanyoles
L'acord té per objectiu impulsar la sostenibilitat i la innovació
El Fons Europeu d'Inversions (FEI), el ministeri d'Economia, Comerç i Empresa d'Espanya i Andbank han signat un acord de garantia que mobilitzarà 100 milions de fonts Next Generation EU per a impulsar la sostenibilitat i la innovació de les pimes espanyoles. L'acord se signa gràcies a l'aportació del Fons de Resiliència Autonòmica (FRA) i a fons propis del FEI.
Segons informa Andbank, ja s'han signat acords amb onze institucions financeres, que mobilitzaran en total 2.500 milions d'euros de nou finançament, per a les pimes espanyoles que vulguin invertir en sostenibilitat i competitivitat. S'espera que més de 6.000 petites i mitjanes empreses es beneficiïn d'aquest acord.