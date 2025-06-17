Política
Monteagudo demana per la morositat dels crèdits tous atorgats per la covid
Monteagudo vol saber l'import d'avals públics que ha donat el Govern d'Andorra
Andorra Endavant vol saber l'import que ha hagut de desemborsar el Govern pels crèdits tous atorgats a les empreses durant la crisi de la covid-19, els llistat de beneficiaris, els diners que s'han retornat, la morositat actual per impagaments d'aquests ajuts i els criteris d'atorgament d'aquests ajuts. És la informació que demana el conseller general de la formació, Marcos Monteagudo, en una pregunta tramitada al Consell General, segons anuncia aquesta tarda.
El comunicat del partit que lidera Carine Montaner indica que les informacions oficials xifraven en 154 milions el total d'avals públics però el Govern no ha donat informació detallada al respecte i assegura que "el que està en joc és la confiança de les institucions" perquè els ajuts es van avalar amb els diners de tots els ciutadans i "no poden quedar en l'opacitat". Andorra Endavant remarca que s'ha de saber "si han estat útils, si han arribat a qui realment ho necessitava i si s'estan retornant tal com estava previst".
Monteagudo reclama a més per les mesures que pensa prendre el Govern en cas d'impagaments o d'incompliment dels compromisos de devolució i si l'executiu té previst encarregar un informe d'avaluació independent sobre l'impacte real d'aquests crèdits en el teixit econòmic del país i sobre l'eficiència de la seva gestió.