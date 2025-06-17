Consell de ministres
Mònica Mirabet nomenada nova notària
Assumirà les funcions a partir del 5 de juliol, després de la jubilació de Rosa Maria Ferràndiz
Mònica Mirabet ha estat nomenada nova notària, després de "guanyar" la convocatòria del procés de selecció pel concurs d'oposició que va obrir el Govern "en previsió de la jubilació de Rosa Maria Ferràndiz". El ministre portaveu, Guillem Casal ha informat, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, que la nova notària començarà a exercir les seves funcions a partir del 5 de juliol, un cop la jubilació de Ferràndiz sigui efectiva. La voluntat de l'executiu, segons Casal, es mantenir les 5 places de notari per "garantir un servei adequat a la ciutadania". Mirabet assumeix el càrrec després d'assolir la formació inicial amb pràctiques tutelades.