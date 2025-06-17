CERIMÒNIA
Un miler d'alumnes assistiran al jurament de Josep-Lluís Serrano
Estudiants de tots els sistemes educatius han estat convidats a l'acte
Tot a punt pel jurament del Copríncep Episcopal, Josep-Lluís Serrano. El síndic general, Carles Ensenyat, ha presentat avui la planificació de la que serà la primera ocasió en què Josep-Lluís Serrano es dirigirà al poble andorrà des de la seu parlamentària i jurarà el càrrec com a cap d'Estat. Per a l’ocasió, el dijous 26 de juny, el Consell General ha convidat alumnes de totes les escoles del país, i s’espera que, només amb estudiants, s’arribi al miler d’assistents, a banda del públic general que vulgui presenciar l’esdeveniment. A més, per primera vegada des del 1986 participaran en la cerimònia els representants dels diferents cossos del sometent.
La diada començarà a les 10:45 h amb l’arribada del Copríncep a la plaça Benlloch. Allí s’iniciarà el recorregut a peu pel carrer de la Vall fins a la Casa de la Vall. A les 12 h, ja a la seu parlamentària, s’iniciarà la sessió de jurament, que està previst que duri mitja hora. A les 12:30 h, el cos de policia retrà honors a la bandera, i un quartet de vent de l’ONCA interpretarà l’himne nacional, entre altres peces. Tot seguit, el Copríncep desfilarà pel mateix recorregut en direcció a l’església de Sant Esteve.
L’acte es podrà seguir en directe per la televisió d’Andorra i al web del Consell General. Per als qui vulguin assistir-hi presencialment, es podrà veure des de la plaça Príncep Benlloch i el carrer de la Vall, o bé des de la plaça del Consell General, on s’habilitaran pantalles per seguir el parlament de Serrano al Consell. Els accessos a la plaça es tancaran a les 11:45 h per motius de seguretat. Paral·lelament, també es podrà seguir des de la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella, on s’han preparat 200 cadires.
Tot l’esdeveniment comptarà amb la vigilància de Protecció Civil i de voluntaris de la Creu Roja, a banda del dispositiu de seguretat de la policia.