Cultura
Mariona Bessa representarà Andorra en 'Lletres Compartides'
Es tracta d'un programa que vol enfortir l'espai literari en català
L'escaldenca Mariona Bessa serà l'encarregada de representar Andorra en 'Lletres Compartides, un programa al qual s'ha sumat el Principat, amb l'objectiu de donar la màxima projecció pública als escriptors dels territoris de parla catalana. Una participació que es dona gràcies al conveni signat entre el ministeri de Cultura i la Institució de les Lletres Catalanes.
Enguany participen disset autors, que formen part del programa, amb diferents estils i gèneres literaris. La informació sobre els autors es podrà consultar a la web de la Institució de les Lletres Catalanes a través d’un dossier informatiu que s’ha creat amb les dades més importants de cadascun d’ells.