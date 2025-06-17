QUOTES D'ESTIU
El Govern descarta accedir a la petició de l’hoteleria per la falta de mà d’obra
El ministre Torres reconeix que la manca de personal és una realitat preocupant
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va descartar ahir modificar el sistema actual de quotes laborals per permetre que els treballadors de la temporada d’hivern puguin allargar els permisos durant l’estiu. Aquesta posició arriba després de la petició formulada divendres per la Unió Hotelera (UHA), que reclama una revisió del marc regulador i una flexibilització de les quotes per fer front a la manca de mà d’obra que afecta el sector.
“Hem de ser prudents a l’hora d’ampliar el nombre de treballadors estrangers”
Torres va assegurar que ja s’ha previst una trobada amb el sector per abordar la problemàtica, tot i que encara no hi ha una data tancada. Tanmateix, va remarcar que “hi ha un reglament que és molt clar” i que, tot i haver-se flexibilitzat en el passat, actualment “s’ha tornat a establir com s’utilitzava anteriorment”. Això implica que els treballadors que han ocupat una quota d’hivern han de marxar del país durant un mínim de cinc mesos abans de poder tornar a optar a un nou permís.
El ministre va reconèixer que la manca de personal és una realitat preocupant, però va recordar que el Principat també afronta “tensions socioeconòmiques”, especialment pel que fa a l’habitatge, que obliguen a ser prudents a l’hora d’ampliar el nombre de treballadors estrangers. Segons Torres, obrir massa les quotes podria agreujar l’accés a l’habitatge i generar més pressió sobre els serveis socials.
Tot i rebutjar una modificació immediata del sistema, Torres va assegurar que el Govern es manté obert al diàleg. “Sempre hem estat a l’escolta i ens hem reunit amb els sectors privats per intentar apropar posicions i trobar una solució”, va afirmar. En aquest sentit, el ministre va reiterar la voluntat de col·laboració amb el sector hoteler per explorar vies alternatives que ajudin a garantir la viabilitat de la temporada d’estiu sense comprometre l’equilibri socioeconòmic.