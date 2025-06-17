Successos
Ferida la conductora d'un patinet en un accident a Prat de la Creu
Una dona de 64 anys va patir un sinistre a Sant Julià
Una dona de 27 anys va resultar ferida ahir en un accident amb el patinet elèctric que conduïa, segons informa la policia. Els fets van tenir lloc a les 15.43 hores al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella i el vehicle de mobilitat personal va ser l'únic implicat en el sinistre. La jove va ser donada d'alta, segons informen des de l'hospital.
Una altra dona, de 64 anys, va patir un accident a les 17.42 a Sant Julià que li va provocar lesions de les quals va ser atesa a l'hospital, on va ser donada d'alta. La víctima circulava en un turisme de matrícula andorrana per la carretera secundària 131.