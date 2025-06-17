Filatèlia
Els Jocs dels Petits Estats d'Andorra en un segell de Correos
L'exemplar tindrà una tirada de 45.000 unitats
Correos ha dedicat un segell als Jocs dels Petits Estats d'Europa Andorra 2025 que s'han celebrat al Principat a finals de maig, segons ha anunciat aquest matí. El servei postal espanyol indica que s'han fet 45.000 exemplars amb una imatge amb el logotip oficial de la competició i la imatge difuminada d'un esportista.
El valor postal del segell és d'1 euro i es pot adquirir a l'oficina central de Correos d'Andorra la Vella, al servei correos market i al servei filatèlic d'atenció al client.