SUCCESSOS
Comissats 8.580 paquets de tabac al Pas valorats en 33.600 euros
Policia i duana van realitzar quatre intervencions conjuntes el cap de setmana
La policia va comissar, en quatre intervencions efectuades divendres i dissabte al Pas de la Casa, 8.580 paquets de tabac valorats en uns 33.600 euros. Les dues primeres actuacions van tenir lloc durant el matí i el migdia de divendres quan, en el marc de les rondes preventives que fa habitualment la policia a la localitat, els agents van localitzar dos vehicles amb matrícula francesa carregats de tabac de contraban. En el primer cotxe hi van trobar 2.780 paquets, valorats en més de 10.885 euros, i en el segon, 1.600 paquets més, amb un valor superior a 6.265 euros.
Dissabte, en les altres dues intervencions relacionades amb el contraban, la policia va detenir dos homes com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic. L’avís el va donar la duana, quan va controlar dissabte al matí un home no resident de 29 anys amb 1.600 paquets més, valorats en més de 6.265 euros, i a la tarda un altre home no resident de 32 anys que havia carregat 2.600 paquets, amb un valor superior a 10.180 euros, en un vehicle francès.
El cap de setmana la policia va detenir un home i una dona de 24 i 29 anys per delictes contra la integritat física i moral. La parella va ser arrestada dissabte a primera hora del matí per haver-se agredit mútuament. A la nit, a Encamp, una turista de 35 anys també va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral per agredir el seu company.
Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la policia ha detingut cinc persones els darrers dies. Es tracta d’una dona de 36 anys a qui es va controlar amb una taxa d’alcoholèmia d’1,55 i de quatre homes d’entre 27 i 50 anys arrestats per positius d’1,02 a 2,34. Un d’ells, amb una taxa d’1,56, va tenir un accident de danys materials mentre circulava per l’avinguda de la Bartra.