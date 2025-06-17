Consell de ministres
Canvis d'Immigració i del català per facilitar l'arribada de professionals sanitaris
Els metges estrangers amb autorització per exercir per compte propi podran fer guàrdies a l'hospital
El consell de ministres ha aprovat la modificació de la Llei de professions titulades de la Salut, de la llei d'Immigració i els requisits del català per flexibilitzar les condicions d'arribada de sanitaris i agilitzar els tràmits per poder cobrir les necessitats de professionals que hi ha al país, segons ha exposat la titular de Salut, Helena Mas. Un dels canvis fa referència a l'obligació de disposar del nivell B2 de català per exercir que afectava professionals, andorrans i residents, que han fet l'escolarització a Andorra però en no disposar d'aquest títol de la llengua oficial no podien treballar directament en la sanitat del país. El canvi fixa que aquests professionals podran començar a exercir amb la condició que en dos anys han d'obtenir el B2. Mas ha especificat que no totes les persones que han estudiat al país tenen aquest títol de català perquè fa uns anys no s'atorgava automàticament.
Les exigències respecte al coneixement del català també es canvien per als estrangers que tenen una habilitació especial per exercir durant dos anys en els quals han d'aconseguir el títol de nivell B2 perquè es pugui renovar el permís. La cap d'àrea de recursos sanitaris del ministeri, Carme Pallarés, ha afirmat que "no és tan evident que segons l'origen dels professionals l'obtinguin en aquest termini" i per això es permetrà prorrogar any per any l'autorització "per raó de força major o interès general" encara que no acreditin els coneixements del català. I ha afegit que entre el 15% i el 17% del mig miler de professionals amb permís per treballar a Andorra estan en aquesta situació de no haver pogut obtenir el B2.
Metges per fer guàrdies a l'hospital
La modificació de la Llei d'Immigració és per als titulats sanitaris que han obtingut un permís per treballar per compte propi perquè puguin treballar com a assalariats i així fer guàrdies a l'hospital. Pallarés, ha assenyalat que aquesta és "una mancança habitual per la falta de professionals".
L'ampliació dels permisos de curta durada dels 30 dies actuals a 90 dies és una altra de les mesures que beneficiarà la falta d'especialistes. Helena Mas ha posat com exemple que l'oncòleg ara pot venir a treballar a l'hospital "dia i mig" i és necessària l'ampliació per la cobertura mèdica del pacient perquè permetrà donar continuïtat i qualitat en l'atenció". Pallarés ha incidit que el SAAS té convenis amb hospitals estrangers per fer venir facultatius i perquè sigui atractiu per a ells "no és el mateix que puguin venir 30 dies o 90" i ha ressaltat que aquest canvi és una manera de preveure l'arribada de professionals per al futur.
502 autoritzacions a sanitàries
La ministra ha explicat que en els dos anys de vigència de la normativa de professions de Salut s'han donat 502 permisos d'exercici, 215 el 2023 i 287 el 2024 i s'ha detectat que per atendre les noves demandes calia canviar el text. Mas ha destacat que les modificacions s'han treballat amb l'hospital i amb el Col·legi de Metges i ha assegurat que responen a la necessitat de cobrir la mancança de professionals sanitaris, de l'increment de la demanda d'atenció sanitària pel creixement demogràfic, de l'envelliment de la població i per la complicació de les malalties.