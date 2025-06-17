Cultura
Bonell reivindica l’adaptació dels professionals dels arxius al nou context social i tecnològic
L’Arxiu Nacional d’Andorra dona el tret de sortida a la celebració del seu 50è aniversari amb una jornada sobre el futur de l’arxivística
L’Arxiu Nacional d’Andorra ha inaugurat aquest dimarts els actes commemoratius del seu 50è aniversari amb una jornada dedicada al futur de l’arxivística, en el marc de la Setmana Internacional dels Arxius. L’esdeveniment ha tingut lloc a la sala dels emissors de Ràdio Andorra i ha comptat amb la participació d’especialistes de renom tant d’àmbit nacional com internacional.
Durant la inauguració, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha remarcat la importància de l’adaptació i el reciclatge continuat dels professionals que gestionen patrimoni documental. Bonell ha posat èmfasi en la necessitat de saber respondre als canvis socials i tecnològics per garantir la conservació d’una documentació “estretament relacionada amb la realitat que vivim”.
La jornada ha estat organitzada pel Departament de Patrimoni Cultural i ha tingut com a ponents destacats l’arxiver internacional Ramon Alberch i el director de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, Julio Quílez, en representació del territori pirinenc. La sessió ha estat moderada per Lídia Arbués, responsable de l’Arxiu Nacional d’Andorra.