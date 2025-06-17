Tecnologia
Andorra Telecom actualitza el servei de correu electrònic per reforçar la seguretat
El domini @andorra.ad es migrarà a la plataforma de Gmail
Andorra Telecom ha anunciat una actualització del servei de correu electrònic amb domini @andorra.ad, que passarà a denominar-se Correu Ciutadà, per reforçar la seguretat i augmentar la capacitat d'emmagatzematge. La millora comporta la migració del servei a la plataforma de Gmail que, a més, permetrà més estabilitat general del servei. Les persones amb el domini @andorra.ad hauran d'accedir a la pàgina web correuciutada.andorra.ad abans de l'1 de juliol per completar les dades personals.