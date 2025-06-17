SIGNATURA
Andorra i l’Orde de Malta estableixen relacions diplomàtiques
Andorra i el Sobirà Orde Militar de Malta van formalitzar ahir l’inici de les relacions diplomàtiques, un pas històric que reforça els vincles bilaterals i obre la porta a noves iniciatives de cooperació internacional. Amb la signatura d’aquesta declaració conjunta, ambdues parts expressen la voluntat de promoure l’amistat, la igualtat i el diàleg per afrontar reptes globals compartits. L’acord es fonamenta en la Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques del 18 d’abril del 1961. La cerimònia de formalització va tenir lloc a Roma i va comptar amb la participació del gran canceller del Sobirà Orde de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, que van expressar la seva confiança en aquesta nova etapa de col·laboració. La iniciativa té com a objectiu impulsar projectes conjunts en tercers països, especialment en els àmbits de l’ajuda humanitària i el desenvolupament.