VISITA D'ENSENYAT I CODINA AL PARLAMENT
Andorra i Catalunya buscaran “estratègies compartides”
La comissió estable de les dues institucions es reunirà a la tardor
El síndic general, Carles Ensenyat, i el president del Parlament català, Josep Rull, van coincidir ahir en la necessitat de treballar en “estratègies compartides” entre les dues institucions en assumptes com la llengua, la cultura o l’ús de noves tecnologies en la visita oficial que els síndics generals van fer a la seu parlamentària catalana. Ensenyat i Rull van anunciar que la comissió estable del Consell General i del Parlament de Catalunya, creada arran de la signatura del memoràndum del març passat, es reunirà a la tardor a Barcelona, segons van exposar en un comunicat.
La feina conjunta es pot estendre a la transcripció de debats o a la IA
Carles Ensenyat va destacar en el discurs al Parlament que és important “conèixer les inquietuds i les necessitats de les contraparts, per entendre millor la posició d’Andorra en molts temes, així com les problemàtiques que té Catalunya i buscar les solucions que siguin millors per a les dues bandes”. Josep Rull, per la seva banda, va ressaltar que “en un món globalitzat i convuls com l’actual, les aliances són més necessàries que mai, i més en un cas de veïnatge i de cultures compartides”.
Els màxims responsables de les dues institucions parlamentàries van plantejar que la feina conjunta es pot estendre a la transcripció de debats o la intel·ligència artificial, les experiències dels parlaments oberts o en polítiques d’igualtat.