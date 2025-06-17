Salut
Alerta sanitària per presència de compostos contaminants en la farina sense gluten de Dr. Schär
El ministeri de Salut recomana no consumir els productes i retornar-los al punt de compra
El ministeri de Salut ha emès una alerta sanitària després de detectar la presència d'alcaloides tropànics en el producte de farina sense gluten de la marca Dr. Schär. Es tracten de compostos naturals que poden aparèixer com a contaminants en farines elaborades a partir de cereals o llavors. El seu consum pot produir visió borrosa, boca seca o nàusees.
Salut recomana no consumir aquest producte i retornar-lo al punt de compra. El producte afectat és Mix It Dunkel Rustico, marca Dr. Schär, en format d’ 1 quilogram i els números de lots afectats són 41025C, 151025A, 071225B, 220126A y 130226D, amb data de consum el 14.10.25, 15.10.25, 07.12.25, 22.01.26 y 13.02.26, respectivament. Les autoritats sanitàries ja estan supervisant la retirada dels productes afectats del mercat.