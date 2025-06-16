Cultura
‘Tolls’ de Nil Forcada, guanyador del Premi Fiter i Rossell 2024, es presenta a Encamp
Mònica Bonell ha reiterat el compromís de l’executiu per acompanyar el sector literari i editorial
El vestíbul de l’Antic Hotel Rosaleda, seu del Ministeri de Cultura a Encamp, ha estat l’escenari aquest vespre de la presentació de la novel·la Tolls, de Nil Forcada, obra guanyadora del Premi Fiter i Rossell 2024. L’acte ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, que ha destacat el compromís del Govern amb el sector literari i editorial andorrà.
Organitzat pel Ministeri i pel Cercle de les Arts i de les Lletres, l’esdeveniment ha posat en relleu el caràcter intens i introspectiu de l’obra. Ambientada en el context dels aiguats de 1982, la trama gira entorn de la desaparició d’una adolescent que desencadena una sèrie d’assassinats i secrets al cor d’Andorra. L’autor ha subratllat que la novel·la pretén reflectir les dinàmiques de poder i corrupció, amb una estructura basada en monòlegs que qüestiona si, en el fons, tots som força semblants. La ministra Bonell ha aprofitat l’ocasió per remarcar l’eficàcia de polítiques públiques com l’ajut a la creació literària, que han contribuït a dinamitzar el sector cultural.