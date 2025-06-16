Estadística
La taxa d'ocupació se situa en el 82,6% el primer trimestre de 2025
El nombre d'ocupats s'estima en 52.571 persones
La taxa d'ocupació al Principat se situa en el 82,6% de la població entre 15 i 64 anys, el primer trimestre de 2025, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Aquesta xifra suposa un lleuger descens del 0,5% respecte a l'any passat i del 0,2%, en comparació amb el quart trimestre de 2024. El nombre d'ocupats s'estima en 52.571 persones. La taxa d'ocupació masculina ha augmentat 0,1 punts, mentre que la femenina ha disminuït 1,1 punts, en termes anuals.
La població assalariada registra un augment de l'1,3%, respecte el 2024 i s situa en 43.250 persones, que representa el 82,8% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. La taxa d'inactivitat es va situar en el 17,4% de la població, amb un total de 11.167 persones, que implica un descens del 0,5%, en termes anuals.
La taxa d'atur representa el 0,9% de la població activa, xifra que representa una disminució del 0,4% respecte el 2024 i del 0,5%, en comparació amb el trimestre anterior.