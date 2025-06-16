Estadística
El salari medià se situa en 2.130 euros a l'abril
El nombre de persones assalariades és de 46.677
El salari medià del mes d'abril, segon les dades avançades pel departament d'Estadística, se situa en 2.130,99 euros, una xifra que suposa un increment del 5,2%, respecte a l'abril de l'any 2024. El nombre de persones assalariades és de 46.677, amb una tendència, també, a l'alça del 2,6%, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. La massa salarial ha augmentat un 9,2% i se situa en 123,10 milions d'euros. Pel que fa al salari mitjà, ha experimentat una pujada del 6,5%, fins a situar-se en 2.701,49 euros.
El salari medià al març, segons les dades semidefinitives publicades per Estadística, ha crescut un 4,6% respecte al mateix mes de l'any 2024, i se situa en 2.119,75 euros. El salari mitjà és de 2.752,99 euros, xifra que representa un creixement del 4,4%. Les dades mostren una pujada del 2,5% de les persones assalariades, amb un total de 48.084 i una massa salarial de 132,37 milions d'euros.