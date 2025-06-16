Commemoració
Òscar Camps oferirà una conferència pel Dia internacional de les persones refugiades
L’acte tindrà lloc aquest dimarts a l’Hotel Mercure i posarà el focus en la defensa dels drets humans al Mediterrani
La Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana commemora el Dia internacional de les persones refugiades, que se celebra el 20 de juny, amb una conferència oberta al públic a càrrec de Òscar Camps, reconegut activista i fundador de l’ONG Open Arms.
L’esdeveniment se celebrarà dimarts, 17 de juny, a les 18.30 hores, a l’Hotel Mercure i portarà per títol “La lluita pels drets humans al Mediterrani”. La ponència s’emmarca en la voluntat institucional de fomentar la reflexió sobre la situació de les persones refugiades i la defensa dels drets fonamentals en contextos de crisi migratòria. Igualtat pretén oferir un espai de sensibilització i debat ciutadà, coincidint amb una efemèride que posa al centre la situació de milions de persones obligades a fugir dels seus països d’origen per motius de persecució, conflictes o violència.