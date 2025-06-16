Ocupació
El nombre d'aturats augmenta a 258 inscrits al mes de maig
Dotze persones rebien una prestació per desocupació involuntària
El nombre d'aturats s'ha incrementat lleugerament durant el mes de maig. Segons les dades publicades pel departament d'Estadística, el Servei d'Ocupació (SOA), tenia 258 inscrits en recerca de feina en tancar el mes, la qual cosa representa un augment del 5,3%, respecte al mes anterior, però implica un descens del 21,3% en comparació amb el mateix mes del 2024. La xifra de demandants en millora és de 183, per sota dels 196 de l'abril, i un 12,9% respecte al maig de l'any anterior.
El nombre total de llocs de treballs oferts a finals de març arribava a 1.953, un 0,2% menys respecte als 1.956 de l'abril i un 4,2% menys que al mateix període de 2024 (2.039 ofertes). Ocupació tenia 74 demandants de serveis a finals de mes. Estadística detalla que el total són demandants en situació d'ocupació, xifra que suposa un descens del 10,8% en comparació amb l'abril.
L'informe assenyala que 12 persones rebien la prestació econòmica per desocupació involuntària del Govern. Estadística exposa que durant el maig s'han fet 12 contractacions mitjançant el SOA i 15 a través dels programes de treball temporal.