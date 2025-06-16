Finances
MoraBanc i Goldman Sachs analitzen les claus per diversificar el risc en les inversions
Els experts han coincidit en la importància de diversificar i gestionar el risc i la recerca de rendibilitats ajustades
MoraBanc i Goldman Sachs Asset Management (GSAM) han realitzat una sessió per analitzar les claus per diversificar i gestionar el risc en l'àmbit de la inversió. La xerrada ha tingut lloc a Unsquare, amb les intervencions del director de negoci de MoraBanc, Xavier Riestra; la managing director de GSAM Espanya, Lucia Catalan; i l'executive director de GSAM Espanya, Àlvaro de Liniers. Els tres experts han coincidit en la importància de diversificar i gestionar el risc i la recerca de rendibilitats ajustades en un entorn de mercat que actualment és canviant.