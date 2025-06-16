NOUS HÀBITS
Menys consum de paper a l’administració
El Govern constata com l’ús de les eines digitals impacta en la davallada del suport físic
L’aposta per una administració electrònica hauria de comportar, a priori, menys ús del paper. Les dades demostren que, efectivament, cada vegada hi ha una tendència per part de les administracions a consumir-ne menys. L’exemple més clar és el de l’administració general, on els darrers sis anys s’està experimentant una disminució del paper, amb l’any 2020 com un any atípic per l’afectació que va tenir la pandèmia de la covid-19. Cada any els diferents departaments, els centres educatius de l’escola andorrana, els departaments de formació andorrana i formació professional en fan servir menys, tot i que han augmentat personal i alumnes.
Així, per exemple, i sense tenir en compte les dades del 2020, l’any passat va ser, des del 2019, el que menys paper es va consumir a l’administració general. En total, d’A3 es van gastar 1.425 paquets de 500 fulls i 17.892 dels d’A4, una quantitat inferior als 2.284 d’A3 i 18.634 d’A4 del 2023. Pel que fa al cost, es van destinar 89.589 euros a la compra d’aquest material, un import inferior als 100.408 euros que s’havien gastat l’any precedent.
Els departaments que consumeixen més paper són, per aquest ordre, reprografia, Batllia, Policia, escoles i Immigració. D’aquesta manera, reprografia, que dona servei a tots els departaments, especialment als centres escolars del sistema educatiu andorrà, va gastar l’any passat 4.430 paquets de folis, enfront dels 5.200 de l’any 2023. A Batllia, la despesa va ser de 2.970 enfront dels 2.920 de l’any anterior. Policia en va fer servir 1.440, quan el 2023 n’havia emprat 1.880, i a les escoles la depesa va ser de 1.635 paquets davant els 2.030 de l’any anterior. Pel que fa a Immigració, un any i l’altre es van fer servir els mateixos paquets, 720.
Des de l’administració defensen que aquestes dades demostren “l’aposta” per reduir el consum del paper en detriment de l’ús més habitual de les comunicacions a través de les eines digitals, tant en la comunicació interna com amb l’exterior. D’aquesta manera, defensen que la digitalització de l’administració i, sobretot, facilitar la realització dels tràmits a través de la seu electrònica del Govern “també permeten contribuir a la reducció de l’ús del paper, un altre element beneficiós que permet apostar per la sostenibilitat del sistema i l’economia circular”. Pel que fa als costos, posen en relleu que l’adquisició va patir un augment a partir de l’any 2022, a causa de la inflació econòmica que es viu, i aquests preus s’han mantingut fins ara. Aquesta situació ha suposat que, tot i la disminució del consum del paper en els darrers anys, els costos s’han mantingut a causa de l’increment de preus del material.
Aquest fet es veu clarament amb les dades del comú d’Andorra la Vella. L’any passat va ser el que menys paquets es van consumir, 1.715, però, en canvi, el cost es va enfilar als 5.936 euros, per sobre dels 4.473 que va costar el 2022 adquirir-ne 1.790 paquets. De fet, des del 2022, l’any passat va ser quan menys paper es va consumir a Andorra la Vella. I sembla que la tendència es confirma si es té en compte que, fins a la data, aquest any el volum de paquets consumits s’eleva a 523.