ANIMALS DE COMPANYIA
Les parelles de més de 40 anys són les més proclius a adoptar un animal
Més de seixanta adopcions de gossos el 2024, amb una caiguda del 10% d’abandonaments
La protecció animal fa passos endavant a Andorra. Durant el 2024, segons dades de la gossera nacional, dirigida per Jesús Cardesín, es van registrar 62 entrades de gossos, de les quals 21 van ser per abandonament, la majoria trobats en zones de muntanya, 40 cessions voluntàries i 1 decomís per causa major. L’entitat GosSOS Andorra xifra en 92 els gossos abandonats entre juny de 2023 i juny de 2024, una reducció del 10% respecte al període anterior. Pel que fa a les adopcions, es van produir 64 sortides de gossos, 61 dins del país i 3 a l’estranger.
El perfil d’adoptants es manté estable, amb parelles de més de 40 anys com a col·lectiu principal (20%), seguits per famílies joves i persones d’entre 20 i 40 anys, que busquen companyia. Dels 61 gossos adoptats al país, el 60% van anar a parar a parelles, nuclis monoparentals i famílies amb fills d’entre 20 i 40 anys. Aquests últims representen un 30% del total. El 40% restant correspon a persones majors de 40 anys, entre les quals hi ha parelles (20%) i persones que viuen soles (20%). “Els joves sovint adopten per acompanyar el dia a dia i tenir un company de vida, però la gent gran ho fa amb més reflexió i compromís, i al final acaben sent els més constants”, apunta Cardesín. A finals de 2024, la gossera acollia 27 gossos, i 16 més vivien en cases d’acollida, un model en auge que facilita l’adaptació dels animals mentre esperen una família definitiva.
“La gent gran adopta més que els joves i ho fa amb reflexió i compromís”
Pel que fa als gats, l’entitat RonronejAnd va facilitar 46 adopcions el 2024, 34 eren gatets d’entre 3 i 12 mesos i 12 gats adults sociables o recollits al carrer. A través de 32 colònies felines a Andorra la Vella, Encamp i Sant Julià de Lòria, van detectar 9 casos d’abandonament, una xifra inferior però preocupant, especialment en entorns urbans.
Amb l’arribada de les vacances, es detecta una pujada puntual dels abandonaments. Segons GosSOS, moltes famílies desconeixen que existeixen serveis temporals d’acollida per deixar els animals mentre són fora, i opten per l’abandonament com a sortida fàcil. L’entitat recorda que ofereix aquest servei, així com bancs d’aliments i ajuts veterinaris.
Andorra compta amb una llei de protecció dels animals en vigor des del 2016, però entitats com GosSOS creuen que cal una actualització per adaptar-la a les necessitats actuals. Una de les seves principals demandes és la prohibició de la compravenda d’animals de companyia, per afavorir l’adopció com a via responsable.