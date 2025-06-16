Mobilitat
Govern crea una línia de bus d'alta freqüència entre la vall central i la Massana
Els canvis a les línies de busos seran efectius a partir del 7 de juliol
El Govern ha anunciat avui en roda de premsa importants canvis en el servei de transport públic nacional, que entraran en vigor el pròxim 7 de juliol. Un dels canvis més destacats és la creació de la nova línia L7, que unirà la vall central amb la Massana amb una alta freqüència, especialment en hores punta. Aquesta nova línia respon a la necessitat de descongestionar les línies L5 i L6, que fins ara assumien també la demanda d’usuaris que només volien arribar fins a la Massana.
Les millores, presentades pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, el director d’Energia i Transport, Carles Miquel, i el cap de l’Àrea de Transports, Ferran Moli, busquen optimitzar l’ús del servei i millorar la seva eficiència.
“Cal diversificar les rutes i evitar que els usuaris pugin al primer bus que passa, sovint utilitzant-lo de forma poc eficient”, ha detallat Carles Miquel, al·legant que aquest canvi respon a una diagnosi necessària. Amb aquesta premissa, s’ha redissenyat la xarxa per oferir recorreguts més directes, connexions específiques per a cada destinació i una millor velocitat comercial.
Les modificacions inclouen també la transformació de diverses línies en serveis exprés o semi-exprés, com l'L3 cap a Canillo i Soldeu, i l'L4 cap al Pas de la Casa. Paral·lelament, es reforcen les connexions entre valls mitjançant una nova estació d’intercanvi a la zona de FEDA, que facilitarà el transbordament entre les valls del nord i d’orient sense passar pel centre.
Els representants del Govern han destacat que aquesta és una nova etapa en la “revolució del transport públic”, iniciada amb la gratuïtat del servei, i que té com a objectiu consolidar l’augment d’usuaris i adaptar l’oferta a la demanda real de “més de 7 milions de trajectes anuals", segons ha detallat Forné.