PROJECTE COMUNAL
El Govern autoritza l’ampliació de l’abocador del Maià
L’ampliació de l’abocador del Maià ja ha superat el tràmit de la validació del Govern. Ho va confirmar el ministre d’Agricultura i Medi Ambient, Guillem Casal, durant l’entrevista al Parlem-ne de Diari TV d’ara fa una setmana. Casal va assenyalar que el projecte del comú d’Encamp per dotar de més capacitat el dipòsit de terres havia superat l’exposició pública i l’avaluació mediambiental i que havia passat ja per Consell de Ministres. Ara la corporació haurà de tirar endavant les obres malgrat que de moment no indica terminis –la intenció inicial era arrencar l’execució ja la primavera d’aquest any–. Cal recordar que el projecte implica que en una primera fase es puguin omplir 400.000 m3 més i en una segona, arribar fins als 900.000.
El comú d'Encamp no indica quan preveu executar l'obra
Sobre la falta d’abocadors i les crítiques de la construcció al respecte, el ministre va recordar que “és una competència comunal” i que té tot el sentit perquè són els gestors del territori i també en són propietaris. No obstant, va defensar que “això no vol dir que les administracions no ens hàgim d’ajudar les unes a les altres” i que així ho han fet el ministeri d’Ordenament Territorial i el que lidera Casal. El titular de Medi Ambient va manifestar que són espais importants i necessaris, però que “tampoc podem replicar aquestes infraestructures, aquests abocadors, a múltiples llocs del territori”, i ho va justificar per la necessària protecció del paisatge.