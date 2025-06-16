Successos

Detinguda una parella per agredir-se mútuament

La policia també va arrestar una turista de 35 anys per colpejar el seu company

Un cotxe de la policia

Un cotxe de la policia

Andorra la Vella

Un home de 24 anys i una dona de 29 anys, que eren parella, van ser arrestats durant el cap de setmana com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Els agents de la policia es van desplaçar fins al domicili, on es van agredir mútuament, per la qual cosa van ser detinguts. A Encamp, una turista de 35 anys, va ser detinguda, pels mateixos delictes, després de colpejar el seu company.

