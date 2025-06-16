Successos
Detinguda una parella per agredir-se mútuament
La policia també va arrestar una turista de 35 anys per colpejar el seu company
Un home de 24 anys i una dona de 29 anys, que eren parella, van ser arrestats durant el cap de setmana com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Els agents de la policia es van desplaçar fins al domicili, on es van agredir mútuament, per la qual cosa van ser detinguts. A Encamp, una turista de 35 anys, va ser detinguda, pels mateixos delictes, després de colpejar el seu company.