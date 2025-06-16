SOLIDARITAT
La Cursa de la Dona aplega 680 corredors
La recaptació finançarà un estudi de l’impacte de la dieta mediterrània en tractaments de càncer
Unes 680 persones van participar ahir al matí en la 13a edició de la Cursa de la Dona Perfumeria Júlia. Una xifra semblant a la de les darreres edicions, segons va explicar la presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra (ADA), Mònica Codina. Com cada any, la cursa va tenir un vessant solidari. Els fons es destinaran a finançar un estudi del SAAS sobre l’impacte de la dieta mediterrània en els tractaments de càncer de mama. “Ens va semblar un bon projecte”, va recalcar la metgessa i membre de l’entitat Cristina Royo. Entre altres autoritats, els cònsols majors d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, Sergi González i Rosa Gili, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, no van perdre’s l’esdeveniment.
Jess Martin va ser la vencedora de la prova de 5.000 metres
La principal novetat d’aquesta edició és que la cursa de cinc quilòmetres –l’altra és la de 2,5– puntuava per al Campionat d’Andorra. La vencedora va ser l’atleta resident Jess Martin, medalla d’or en les proves de 10.000 i 5.000 metres dels darrers Jocs dels Petits Estats d’Europa.
Com ja es va fer l’any passat, el llaç del logotip de la cursa era de color préssec i no pas rosa, com havia estat abans. “Hem volgut tornar als orígens i ser fidels a la creadora del llaç. El que diuen moltes malaltes de càncer és que el càncer de mama no és de color rosa”, va remarcar la presidenta de l’ADA.
Un dels moments més emotius de la jornada va ser el testimoni de Susagna Mosquera, a qui van diagnosticar càncer de mama fa un any. La consellera comunal de la capital va explicar que el que més l’ha ajudat a viure amb la malaltia és el suport de la família i dels companys de feina, l’alimentació i l’esport.
Per la seva part, la vocal de la Federació Andorrana d’Atletisme, Mireia Molins, va destacar que ha estat “un èxit” aconseguir que la prova de 5.000 metres de la Cursa de la Dona puntuï per al Campionat d’Andorra. Molins va celebrar que cada vegada més noies “s’involucrin en aquest esport”.
D’altra banda, la ministra va celebrar el fet que Andorra sigui un país “on gairebé la totalitat de la població fa esport” i va reivindicar la feina del ministeri per fer arribar la pràctica esportiva a tot arreu i a tothom. Bonell també va assenyalar la importància del vessant solidari de la cursa: “Avui ens hem mogut per l’esport perquè és un benefici per a la salut, però també per reivindicar la igualtat i donar suport a aquest projecte del SAAS, que el que fa és estudiar tot el que té a veure amb l’alimentació i els processos de detecció del càncer”.