Visita d'Ensenyat i Codina
El Consell General i el parlament català treballaran "estratègies compartides"
La comissió estable de les dues institucions es reunirà a la tardor
El síndic general, Carles Ensenyat, i el president del parlament català, Josep Rull, han coincidit avui en la necessitat de treballar en "estratègies compartides" entre les dues institucions en assumptes com la llengua, la cultura o l'ús de noves tecnologies en la visita oficial que els síndics generals han fet a la seu parlamentària catalana avui. Ensenyat i Rull han anunciat que la comissió estable del Consell General i del Parlament de Catalunya, creada arran de la signatura del memoràndum del març passat, es reunirà a la tardor a Barcelona, segons exposen en un comunicat.
Carles Ensenyat ha destacat en el discurs al parlament que és important "conèixer les inquietuds i les necessitats de les contraparts, per entendre millor la postura d'Andorra en molts temes, així com les problemàtiques que té Catalunya i buscar les solucions que siguin millor per les dues bandes", recull el comunicat. I Josep Rull ha ressaltat que "en un món globalitzat i convuls com l'actual, les aliances són més necessàries que mai, i més en un cas de veïnatge i de cultures compartides".
Àlex Ripoll
Els màxims responsables de les dues institucions parlamentàries han plantejat que la feina conjunta es pot estendre a l'ús de les tecnologies per a la transcripció de debats o la intel·ligència artificial, les experiències dels parlaments oberts o les polítiques d'igualtat, enumera el comunicat. El síndic general ha signat en el llibre d'honor del parlament català i ha recorregut amb la subsíndica, Sandra Codina, i l'ambaixadora d'Andorra a Espanya, Eva Descarrega, espais com la sala de la Mesa i el saló de sessions.