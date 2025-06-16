Contraban
Comissats 8.580 paquets de tabac valorats en 33.600 euros
La policia i la duana van realitzar quatre intervencions conjuntes durant el cap de setmana
La policia i la duana, en una operació conjunta, van comissar un total de 8.580 paquets de tabac de contraban valorats en uns 33.600 euros. La mercaderia es va confiscar en quatre intervencions diferents, efectuades per ambdós cossos, divendres i dissabte al Pas de la Casa. La primera d'elles va tenir lloc divendres, a Encamp, quan els agents van localitzar dos vehicles amb matrícula francesa carregats de tabac de contraban. Al primer cotxe hi havien 2.780 paquets, valorats en més de 10.885 euros, i al segon, 1.600 amb un valor superior a 6.265 euros.
Durant la jornada de dissabte es van realitzar les altres dues intervencions, on es van detenir dos homes, com a presumptes autors de delicte contra l'ordre socioeconòmic. L'avís el va donar la duana, quan va controlar un home, no resident de 29 anys, que duia 1.600 paquets de tabac, valorat en més de 6.265 euros. L'altre arrest es va produir a la tarda, a un altre no resident, de 32 anys, que portava en un cotxe de matrícula francesa, 2.600 paquets, amb un valor superior a 10.180 euros.