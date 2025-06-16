Seguretat
Cinc persones arrestades per conduir sota els efectes de l'alcohol
Un d'ells va tenir un accident de danys materials a l'avinguda de la Bartra
Cinc persones van ser arrestades durant el cap de setmana per conduir sota els efectes de l'alcohol. Un d'ells, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,56, va tenir un accident de danys materials, quan circulava per l'avinguda de la Bartra, a Encamp. Els altres quatre es tracten d'una dona, de 36 anys, a qui es va controlar amb una taxa d'1,55 i tres homes , d'entre 27 i 50 anys, detinguts per positius d'1,02 a 2,34.