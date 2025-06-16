CANVIS A LA CÚRIA VATICANA
CC vol “no tensar massa la corda” amb la despenalització de l’avortament
Creuen en un encaix legislatiu que “acontenti” les dues parts, però demanen més temps
El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat per activa i per passiva que la despenalització de l’avortament a Andorra es farà efectiva abans que acabi el seu segon i darrer mandat, amb data de juny del 2027. Un horitzó temporal, però, que es pot veure truncat pels canvis a l’altre cantó de la taula. En aquest sentit, des de Ciutadans Compromesos (CC) tenen clar que s’han de respectar els tempos del Vaticà.
“Tampoc em sembla que hàgim de pressionar des del minut u del partit amb aquest tema, perquè és una qüestió que ens ha agradat portar-la de forma sobretot discreta i anar-la treballant sense fer rebombori. No voldria que es tensés massa la corda”, va afirmar el líder de CC, Carles Naudi, en una conversa amb el Diari.
Naudi aposta per seguir negociant de forma “assenyada, discreta i curosa”
El polític aposta per continuar amb la via de la negociació que Govern duu anys fent per assolir la promesa. “Pensem que hi ha un encaix legislatiu que acontenti les dues parts”, va assegurar, reafirmant que “s’hi ha treballat i es pot arribar a aquell punt de trobada que ens permeti avançar”, va apuntar.
A més, per al massanenc no passen desapercebuts els nous lideratges a la cúria vaticana. “En un moment de canvis al costat del coprincipat episcopal i a la Santa Seu, volem que les nostres demandes es paeixin a poc a poc i es vegin acceptables”, va articular, puntualitzant que “com aquell qui diu, acabem d’arribar, i si comencem a demanar per aquest tema, que ja l’hem anat treballant durant anys, que no peti la corda i perdem tot el camí que hem guanyat”.
Volen que el vaticà “paeixi a poc a poc” i vegi “acceptables” les demandes
El conseller titlla la despenalització de l’avortament com “un dret tan important”, i assevera que la voluntat és que reculli tres casos previstos: quan es realitza dins de les primeres 14 setmanes de gestació; quan existeix un greu risc per a la salut de la mare fins a la setmana 22 i quan hi ha malformacions fetals greus o incompatibles amb la vida.
Per a Naudi, la recepta per assolir l’acord implica tractar el tema de forma “assenyada, curosa, discreta i a poc a poc”, sense que, en cap cas, afecti l’equilibri institucional del país. “El tema institucional per a nosaltres és molt, molt, molt i molt important. No podem ni volem posar en risc el sistema institucional, que de tant ens ha servit durant tants segles”. Amb tot això, confia a plasmar l’acord aquest mandat: “Crec que hi arribarem en aquesta legislatura”.