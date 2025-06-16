Balanç del 2024
Els beneficiaris d'ajuts de primera necessitat baixen un 24%
L'import de prestacions atorgades pel ministeri d'Afers Socials s'ha incrementat en l'últim any
El nombre d'usaris atesos pel servei social d'atenció primària ha caigut un 23,60% l'any 2024 respecte el 2023. Així ho ha fet saber la ministra d'Afers socials, Trini Marín, en la roda de premsa de presentació del balanç del departament d'Afers Socials. La ministra ho ha justificat en relació amb l'increment d'organismes que donen ajudes al país, fent referència, també, a la roda de premsa de Càritas celebrada la setmana passada.
Paral·lelament, les despeses, tot i haver-se reduït les ajudes, s'han incrementat, ja que van proporcionalment relacionades amb l'augment del salari mínim de Govern, tal com ho ha explicat Marín.
Els ajuts a l'habitatge de lloguer, en canvi han augmentat un 15%. Una pujada que respon a les mesures de flexibilització empreses per Govern envers la problemàtica de l'habitatge, segons la ministra.