Cultura
El bus turístic tornarà a ser gratis l'1 de juliol
La iniciativa oferirà una proposta diferent per a cada dia de la setmana
El bus turístic tornarà a Andorra, a partir de l'1 de juliol, amb una jornada gratuïta durant el primer dia per als residents que vulguin apuntar-s'hi, com ja va passar l'any passat. Els interessats hauran d'acreditar la residència a l'oficina de turisme d'Andorra la Vella, on es facilitaran les entrades fins a completar l'aforament, segons ha informat Andorra Turisme a través d'un comunicat.
La iniciativa ofereix propostes diferents per a cada dia de la setmana, amb recorreguts que tenen l'art romànic, els oficis o les tradicions del país com a fil conductor, i que permeten als usuaris recórrer diferents indrets del Principat. Andorra Turisme ha informat que l'itinerari previst per dimarts inclou una visita al casc antic i l'església de Sant Julià, i una visita pel centre històric i el temple de la capital.
Segons Andorra Turisme els usuaris valoren aquesta oferta d'estiu amb un 9,1 sobre 10. El preu és de 24 euros pels itineraris de matí i de 39 pel de dissabte, que inclou l'àpat del migdia. Els menors de 3 anys tenen entrada gratuïta i fins a 12, un 50% de descompte.