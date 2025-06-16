Afers Exteriors
Andorra i l’Orde de Malta estableixen relacions diplomàtiques oficials
La cerimònia ha tingut lloc a Roma i ha comptat amb la participació del Gran Canceller del Sobirà Orde de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, i la ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Imma Tor Faus,
El Principat d’Andorra i el Sobirà Orde Militar de Malta han formalitzat avui l’inici de les relacions diplomàtiques, un pas històric que reforça els vincles bilaterals i obre la porta a noves iniciatives de cooperació internacional. Amb la signatura d’aquesta declaració conjunta, ambdues parts expressen la voluntat de promoure l’amistat, la igualtat i el diàleg per afrontar reptes globals compartits. L’acord es fonamenta en la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques del 18 d’abril del 1961.
La cerimònia de formalització ha tingut lloc a Roma i ha comptat amb la participació del Gran Canceller del Sobirà Orde de Malta, Riccardo Paternò di Montecupo, i la ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Imma Tor, que han expressat la seva confiança en aquesta nova etapa de col·laboració. La iniciativa també té com a objectiu impulsar projectes conjunts en tercers països, especialment en els àmbits de l’ajuda humanitària i el desenvolupament internacional. Es tracta d’una aliança que, segons els representants de les dues institucions, s’arrela en una història compartida que es remunta a l’Edat Mitjana i que avui es renova sota els valors de la pau, la solidaritat i la cooperació.
30 anys de relacions amb Itàlia i el Vaticà
Andorra i el Vaticà celebren 30 anys de relacions diplomàtiques, en una jornada on la ministra s'ha reunit amb el secretari per a les Relacions amb els Estats i les Organitzacions Internacionals de la Santa Seu, monsenyor Paul Richard Gallagher. “El coprincipat és una forma única de sobirania i un testimoni viu de la relació excepcional entre Andorra i la Santa Seu”, ha assenyalat Tor, que també ha refermat la voluntat de continuar aprofundint en aquesta relació.
La ministra ha destacat l'anunci recent del relleu del copríncep episcopal, amb la designació de monsenyor Josep-Lluis Serrano Pentinat, de la qual ha dit que "comença una nova etapa en les relacions institucionals" i s'ha mostrat segura que "es caracteritzarà pel respecte a l'evolució de la societat".
Durant la tarda, al Palazzo Firenze de Roma, també s'ha celebrat un acte commemoratiu dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre Itàlia i el Principat, presidit per Imma Tor i amb la presència del secretari general del ministeri d'Afers Exterior italià, Riccardo Guariglia. La ministra andorrana ha reivindicat la importància de la Società Dante Alighieri com a espai de projecció cultural i lingüística. Tor ha anunciat que Andorra acollirà la setena trobada global de la Mountain Partnership del 26 al 28 de març del 2026. Respecte l'àmbit bilateral s'ha anunciat l'inici de converses per a la negociació d'un conveni per evitar la doble imposició, que "contribuirà a afavorir les inversions i reforçar la seguretat jurídica".