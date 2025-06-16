Meteo
Alerta groga per temperatures de 30 a 33 graus fins al dimecres
La calor serà més intensa al centre i sud del país
Meteorologia ha activat l'avís groc per la previsió de temperatures altes "que seran persistents" els propers dies. La previsió indica que els termòmetres se situaran entre els 30 i els 33 graus des d'avui a dijous en la zona centre i sud del Principat i amb mínimes que "difícilment baixaran dels 13 o 15 graus".
El servei destaca que el cel està completament serè a Andorra en un inici de setmana que es preveu molt càlid i anuncia que a partir de divendres podria arribar algun canvi amb núvols que deixin algun ruixat a les tardes. I recalca que fins llavors "tocarà passar calor".
L'aparició de núvols "inofensius" aquesta tarda ha provocat un descens lleuger de les temperatures "després d'haver superat els 30 graus als fons de vall del sud del país", indica Meteorologia en un missatge fet públic passades les cinc de la tarda.
Els registres a prop del migdia han marcat 26,3 graus a l'estació del Roc de Sant Pere, de 26,2 a la Margineda i de 25,5 a la Borda Vidal. I a zones altes com Ransol o Canillo s'assoleixen els 21,8 graus. Les màximes al Pas de la Casa oscil·laran entre els 15 i els 16 graus durant tota la setmana, i les mínimes entre els 10 i els 11 graus, segons detalla Meteorologia.