RELLEU AL BISBAT D'URGELL
Vives s’acomiada “agraït” i promet que continuarà servint la diòcesi
L’excopríncep i bisbe emèrit farà treball de missioner i de voluntari en presons “i al costat de la gent gran”
La catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell va acollir ahir la missa d’acció de gràcies pel ministeri del qui en els últims 22 anys ha estat bisbe diocesà i Copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives. En el seu parlament, Vives va definir-se com un bisbe “feble i limitat”, però alhora va afirmar que “mai no he deixat d’intentar servir l’Església i l’estat andorrà amb una gran passió”. La cerimònia també es va celebrar per donar la benvinguda al bisbe Josep-Lluís Serrano en l’inici de la seva singladura episcopal.
“Heu estat sempre pròxim a les persones sabent acollir i acompanyar”
En un temple ple a vessar, l’exbisbe va voler transmetre un missatge “d’agraïment” a Déu i de “deute agraït” a tota la comunitat de la diòcesi d’Urgell. És l’Església “concreta i local”, va assenyalar, “la que ens va afaiçonant, la que ens va caracteritzant”. Tot i que ara encari una “nova etapa”, la de la jubilació, Vives es mantindrà al servei de la comunitat: “Soc vostre i continuaré sent vostre”. “Fa 24 anys”, va recordar, “us vaig dir que no era jo qui prenia possessió de la diòcesi, sinó la diòcesi qui prenia possessió de mi, com un espòs i una esposa que es prometen amor per sempre”. En aquest sentit, va anunciar que farà treball missioner i de voluntari en presons “i al costat de la gent gran”.
“Mai no he deixat d’intentar servir l’Església i l’estat andorrà amb una gran passió”
Glossa
El qui ha estat representant personal del ja excopríncep Vives i vicari general del bisbat d’Urgell, Josep Maria Mauri, va fer una glossa elogiosa de la figura de l’exbisbe. “Heu estat sempre pròxim a les persones sabent acollir i acompanyar”, va destacar Mauri. El mossèn va remarcar que Vives ha exercit les seves responsabilitats com a bisbe i Copríncep amb “un gran sentit de discerniment” i una “capacitat de lideratge” que, entre altres fruits, han permès generar un “bon clima de col·laboració amb les institucions civils”. Pel que fa al vessant més religiós, Mauri va afirmar que l’exbisbe ha estat sempre “present a tot el territori” i ha prestat una atenció especial “a la formació de sacerdots i laics”.
“[Vives és] un sembrador que ha fet un esforç infatigable per sembrar i collir”
Mauri, finalment, també va emfasitzar l’interès de Vives per la rehabilitació del patrimoni episcopal. En 24 anys s’han restaurat 280 esglésies, 50 rectories, el monestir de Sant Crist de Balaguer i la casa d’exercicis, el nou arxiu capitular i diocesà, la residència del seminari i el seminari menor, on hi haurà el futur centre de salut mental.
Per la seva part, el bisbe Serrano va definir Vives com “un sembrador que ha fet un esforç infatigable per sembrar i collir” per tots els racons del bisbat, per “camps de cereals, d’alta muntanya i fruiters”. Serrano, a més, va afirmar que “la comunió i la fraternitat” són imprescindibles “per fer créixer les persones” en un món marcat per “l’individualisme i el protagonisme isolat”. Serrano també va recordar el comentari al Càntic dels Càntics del bisbe Just (segle VI), el primer del bisbat d’Urgell de què es té notícia. Un text en què Just afirma que els qui viuen “amb sobrietat i justícia no deixen de propagar l’olor d’una vida santa”.
Diverses autoritats d’Andorra i Catalunya van assistir a la missa. Entre d’altres, cal destacar la ministra d’Afers Socials d’Andorra, Trini Marín, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, el diputat al Congrès espanyol Amador Marqués, i el director d’Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas.