Ferits dos menors en un accident al vial d'Encamp
El sinistre ha obligat a tallar la General 2 durant mitja hora
El vial d'Encamp, a la General 2, ha estat tallat aquesta tarda, fins a dos quarts de sis, a causa d'un accident entre un turisme i una moto, ambdós amb matrícula del Principat. El sinistre ha tingut lloc cinc minuts abans de tres quarts de cinc de la tarda i han resultat ferits els dos ocupants de la motocicleta, el conductor de 17 anys i la passatgera de 16 anys, que han estat traslladats a l'hospital, segons apunta la policia. Es desconeixen les causes de l'accident. Durant el temps del tall, els vehicles han estat desviats pel centre de la parròquia, fet que ha provocat cues que han arribat a superar el quilòmetre, segons ha apuntat el servei de mobilitat. Una vegada reobert el vial, les retencions s'han dissipat.