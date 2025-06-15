Internacional
Montaner demana per la creació d'un registre d'andorrans a l'estranger
La presidenta d'Andorra Endavant vol conèixer els mecanismes d'assistència que preveu el Govern en casos de ciutadans en zones de risc
La presidenta d'Andorra Endavant, Carine Montaner, ha entrat una pregunta a Govern demanant per la previsió de l'executiu en la creació d'un registre oficial i actualitzat de ciutadans andorrans que viuen o viatgen a l'estranger. Montaner vol saber si està previst que aquest registre permeti identificar els ciutadans que es troben en zones de conflicte o perill, així com quins mecanismes d'assistència preveu el Govern per garantir la protecció dels andorrans. La consellera general ho demana pequè "en l'actual context internacional, marcat per l'augment dels conflictes armats, és imprescindible que l'Estat andorrà disposi d'un sistema sòlid i actualitzat per identificar i protegir els seus ciutadans que es troben fora del territori nacional".
Montaner vol que el registre estigui vinculat amb la CASS, per tenir els canvis de cotització o els volants de desplaçament dels nacionals, i demana a l'executiu si hi ha la voluntat d'aquest vincle, i el calendari de treball i quins recursos tècnics i humans es preveuen per desenvolupar aquest sistema.