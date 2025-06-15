ENQUESTA POLÍTICA
La meitat dels andorrans estan insatisfets amb la democràcia al país
Els principals motius de malestar són l’habitatge, els salaris i el cost de la vida
Gairebé la meitat dels andorrans (48%) estan “poc o gens satisfets” amb el funcionament de la democràcia al país. Així ho indica l’enquesta política publicada recentment per Andorra Recerca + Innovació, que mostra un augment en la disconformitat dels ciutadans amb el sistema actual. El 2024, el grau d’insatisfacció era del 40,4%, mentre que dos anys enrere, el 2021, era només del 25,3%. A l’altra banda de l’escala, un 40% de la població considera que la situació és “molt o bastant satisfactòria”, una xifra inferior al 45,3% registrat el 2024 i 20 punts percentuals per sota del 60% que es va assolir el 2020.
El grau de satisfacció expressat fa cinc anys era del 60%
Els no andorrans, per contra, es mostren majoritàriament satisfets amb el sistema. Un 54,3% d’aquest col·lectiu es troba dins del grup que valora positivament la democràcia andorrana. De fet, aquest percentatge ha augmentat en 4 punts respecte al 2024, quan era del 50%.
Un 12,8% dels nacionals sosté que al govern “no es mira pel poble”
El motiu principal d’insatisfacció que van assenyalar els enquestats és “el problema de l’habitatge i el cost de la vida en relació amb els salaris”, així com la manca de solucions o regulacions en aquest àmbit. En concret, el 21,6% dels andorrans que es van mostrar més crítics amb la democràcia van apuntar a aquest problema. El segon motiu més citat, amb un 12,8% de les respostes, va ser la percepció que “el Govern respon a interessos particulars”, concretament, als dels més rics, i que “no es mira pel poble”. En tercer lloc, es va destacar la necessitat de millorar la gestió pública, ja que molts temes que requereixen atenció “no s’atenen”.
Negociar amb la UE
L’enquesta també va abordar la presidència de Donald Trump i el seu possible impacte a escala global. Una de les preguntes plantejava si caldria negociar els aranzels de manera individual o conjunta amb Europa. El 43% dels andorrans van considerar que cal abordar la qüestió sota el paraigua europeu. Tot i això, prop del 50% dels enquestats van manifestar que no creuen que les polítiques americanes tinguin impacte sobre l’economia.
A escala mundial, la preocupació creix. El 77% dels participants creuen que els aranzels imposats per Trump tindran un efecte negatiu sobre el funcionament de l’economia global. A més, la majoria considera que un nou mandat del president nord-americà perjudicaria l’ordre mundial.